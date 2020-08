Latina. Coronavirus, gruppo di giovani positivo: chiusi tre locali molto frequentati

La Asl di Latina ha ricostruito il link epidemiologico e in via precauzionale è stata disposta la chiusura di tre locali che erano stati frequentati dai giovani risultati poi contagiati dal virus. All’interno dei locali sarà effettuata la sanificazione e si procederà ad effettuare i tamponi a tutti i dipendenti in via precauzionale, mentre la Asl cerca di ricostruire tutta la rete del contagio. Si tratta della discoteca Ombelico, della pizzeria Scacco Matto di viale Le Corbusier e del bar 111 che si trova su via del Lido.

L’appello della Asl di Latina: “I casi positivi di oggi sono legati al giovane positivo notificato ieri. Si tratta di un gruppo di amici, ora tutti positivi, che nei giorni scorsi hanno frequentato la spiaggia e una serie di locali. Tutti i locali frequentati dal gruppo sono stati oggetto di sanificazione, il personale interessato nei giorni della frequentazione è stato posto in quarantena e sono stati effettuati o sono in corso i tamponi. In via precauzionale, si chiede agli utenti dello stabilimento balneare di Sabaudia “Il Gabbiano” nei giorni che vanno dal 26 fino al 30 luglio compresi, come a coloro che hanno frequentato la discoteca di Latina “l’Ombelico” nella serata del 28 luglio scorso, di contattare con urgenza il numero verde regionale emergenza covid 800 118 800″.