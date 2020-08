Volontari in prima linea per il Covid, la presidente dell’Avis ringrazia

Il presidente dell’Avis comunale di Anzio e Nettuno, Sharon Silvi, ringrazia i donatori che anche in questi ultimi mesi di emergenza per il Coronavirus non hanno mai smesso di donare il sangue.

“In qualità di presidente dell’Avis ringrazio di cuore tutti i donatori di tempo e di vita che ad Anzio e Nettuno, nonostante le restrizioni del Coronavirus che impedivano anche il solo uscire di casa, hanno proseguito con il nobile gesto della donazione.

Ringrazio anche tutti i volontari che soni stati presenti durante le attività avisine, sia durante il periodo estivo che durante il Coronavirus.