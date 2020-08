Nettuno. L’odissea dei disabili per trovare un parcheggio riservato

Nettuno sembra diventata off limits per i disabili. Diverse le segnalazioni giunte in redazione per segnalare l’impossibilità di trovare un parcheggio per i portatori di handicap. E’ pur vero che i parcheggi non esistono neanche per i normodotati, figuriamoci le difficoltà che inconta una persona in carrozzina.

“Ho preso una casa in affitto per un mese vicino al poligono, ho un marito disabile, siamo scesi due volte di sera per andare a vedere il centro e il lungomare, tutte e due le volte ho girato inultilmente alla ricerca di un parcheggio riservato, ma niente quei pochi esistenti erano occupati, e siamo tornati a casa“- ci scrive una signora. Infatti quest’a estate la situazione è peggiorata di molto, per il cantiere al palazzo dl Comune sono stati chiusi tre parcheggi dedicati, inaccessibili la sera anche i due parcheggi di via Romana che dopo le 20.00 diventa isola pedonale ed sbarrata da una transenna. “La sera neanche un vigile che faccia rispettare le regole, spesso i pochi parcheggi dedicati sono occupati da macchine non aventi diritto” commenta S.R.

Senza dimenticare che esistono anche i furbetti del cartellino, quelli che lo utilizzano impropriamente un contrassegno intestato ad un parente, a volte anche deceduto.Il malcostume è una caratteristica della nostra Italia, e purtroppo anche Nettuno si dimostra poco accogliente per le persone che hanno difficoltà di deambulazione.