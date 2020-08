Scompare Giorgio Senise: “Giusto tra le nazioni”, salvò decine di ebrei a Nettuno

Nella giornata di ieri ci ha lasciato Giorgio Senise. Giorgio era il figlio di Francesco Senise e Gilda Rossi, che durante la seconda guerra mondiale ospitarono nel proprio podere situato nel quartiere Cioccati di Nettuno più di un centinaio di nettunesi, tra cui anche venti ebrei che si salvarono dalla deportazione proprio grazie al loro aiuto. Per questa loro azione sono stati nominati nel 2009 “Giusti tra le Nazioni” dallo stato israeliano.

Abbiamo avuto modo di conoscere Giorgio in questi anni, soprattutto in occasione della scrittura del libro dedicato alla sua storia e a quella di Adele Di Consiglio e Celeste Terracina.

Ne abbiamo sempre apprezzato la tenacia e l’impegno nel portare avanti il ricordo dei suoi genitori congiuntamente all’importanza della memoria e dell’umanità che ne guidarono le scelte in quel tempo molto difficile.

Alla famiglia Senise va tutto il nostro affetto.

Associazione La Tamerice