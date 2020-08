Aprilia. Attività estive per minori, da Giunta ok a contributi per Centri Estivi

Attività estive per minori, da Giunta ok a contributi per Centri Estivi

Nella riunione di Giunta di ieri, l’Amministrazione comunale ha approvato una delibera per l’erogazione di contributi per il potenziamento e la gestione di attività ludico ricreative per minori, nel corso del periodo estivo.

Sulla base del DL n. 34 del 19 maggio 2020, infatti, a tutti i Comuni è stata assegnata una quota di risorse destinate a finanziare iniziative – anche in collaborazione con enti pubblici e privati – per interventi di potenziamento di centri estivi diurni, per i mesi da giugno a settembre 2020. Sulla base del provvedimento del Governo ed in virtù della richiesta avanzata dal Comune, ad Aprilia sono stati destinati poco meno di 170mila euro.

Con la delibera approvata ieri, l’Amministrazione ha disposto l’erogazione dei fondi ai 22 centri estivi che hanno presentato progetti o comunicazione di avvenuta apertura, sulla base di quanto richiesto dalla normativa nazionale e regionale.

I contributi avranno valore di 5mila euro, per ogni centro estivo che ospita fino a 15 bambini o adolescenti. È prevista un incremento di contributo del 15% per i centri che ospitano più di 15 minori e del 25% per le organizzazioni che ospitano bambini o adolescenti con disabilità certificata. Un’ulteriore somma, pari a 1.000 euro, sarà erogata ai centri estivi che hanno garantito almeno due mesi di attività.

“In questo momento così delicato, soprattutto per le famiglie e per i più piccoli – commenta l’Assessora alle Politiche Sociali Francesca Barbaliscia – abbiamo voluto dare un segnale di vicinanza anche a tutte quelle organizzazioni che, tra mille difficoltà, hanno saputo e voluto offrire un servizio a favore dei ragazzi e delle ragazze di Aprilia”.

Per ottenere il contributo, le associazioni o gli enti che hanno organizzato o stanno organizzando attività estive per minori dovranno inviare richiesta con apposito modulo (disponibile sul sito del Comune di Aprilia) entro e non oltre le ore 12:00 dell’11 settembre 2020. Il modulo dovrà esser consegnato presso l’Ufficio Protocollo, indicando sulla busta la dicitura CENTRI ESTIVI 2020.

Il Comune di Aprilia ricorda che, per prenotare appuntamento presso l’Ufficio Protocollo, è possibile utilizzare il sistema TuPassi