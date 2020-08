Nettuno. Comitato Civico Democrazia: soddisfazione per approvazione fondo filiera ristoranti

Il Comitato Civico Democrazia Nettuno/Italia Viva esprime grande soddisfazione per l’approvazione in nottata del fondo filiera ristoranti,grazie alla tenace Ministra Bellanova che nella notte ha lasciato il letto d’ospedale dove era ricoverata per correre in Senato a difendere la sua legge. Questo fondo potrà costituire una boccata di ossigeno per i ristoratori locali che hanno subito gravi difficoltà per l’emergenza Covid e può essere un incentivo alla ripresa,tutelando altresì i prodotti italiani che sono una delle nostre eccellenze.

Il Comitato non appena il decreto sarà operativo,organizzerà un incontro con i ristoratori,i commercianti,le aziende agricole e le aziende di pesca locali per un progetto di filiera agroalimentare per il nostro territorio.

Il Comitato si adopererà inoltre a creare sinergie a livello locale tra tutte le componenti economiche che operano nel settore.

Il Comitato Democrazia Nettuno/I.V.