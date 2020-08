Nettuno. Incendio distrugge appartamento a Creta Rossa

Momenti di paura nel quartiere di Creta Rossa a Nettuno. Un appartamento è andata a fuoco in via Temistocle Signori.

Tutto è accaduto attorno alle 12.30, quando dalla vicina piazza hanno visto uscire de fumo nero da un’appartamento posto al primo piano di una palazzina di due. In pochi minuti le fiamme si sono impossessate della mobilia. Per fortuna in quel momento in casa non c’era nessuno. Sul posto sono giunti i Carabimieri e diverse autobotti dei vigili del fuoco. E un’ambulanza del 118. Pronti a far evacuare gli occupanti, di cui anche un’anziana donna, degli altri appartamenti, . Salvo per fortuna anche il cane della famiglia che si era rifugiato sul balcone.