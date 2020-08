Nettuno. Fumata nera, niente vigili in strada nelle notti calde

Nulla di fatto è scaturito dalla riunione convovata oggi d’urgenza dal Sindaco Coppola, presenti il Drigente della Poliza Locale Beneddo Sajeva, e tre rappresentanti dei Vigili.

Dopo che lunedì, con molto ritardo rispetto alla stagione estiva, erano stati deliberati i fondi necessari per la copertura degli straordinari del terzo turno dalle 20,00 all’1 di notte. Fondi che l’assessore Roda aveva trovato non con pohe difficoltà. Ieri ci aveva provato lo stesso assessore a parlare coi Vigili, ricevendo un diniego. Oggi il sindaco aveva convocato il Dirigente e tre rappresentanti del corpo, per cercare di addivenire ad un accordo. Ma non c’è stato nulla da fare. Troppe le cose rimaste irrisolte nel tempo.

Dal canto loro i Vigili non ci stanno a passare da elementi non collaborativi, già a maggio era stato presentato un progetto dettagliato per affrontare i mesi estivi, a quanto sembra dimenticato. E queste sono cose che vanno pianificate per tempo.

L’Amministrazione comunque nei loro confronti non sembra essersi comportata bene, infatti, gli straordinari effettuati un anno fa sono stati pagati solo a giugno di quest’anno, mentre non sono stati corrisposti alcuni istituti del salario accessorio del 2019 dovuto a tutti i dipendenti comunali, ed alcuni devono prendere ancora i soldi degli straordinari fatti a Capodanno. E alla proposta di fare 11 ore di servizio in un giorno (6 più 5 di straordinario), per 40 euro puliti, nessuno ha aderito, a questo va aggiunto che la proposta è arrivata quando molti avevano già programmato qualche giorno di ferie.

Insomma dopo 30 anni, questo sarà la prima estate senza la presenza dei vigili nella strade della movida.