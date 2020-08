Rientrate da Anzio: positive al corononavirus due persone residenti in provincia di Isernia

Due persone residenti in Molise e rientrate nei loro paesi dalle vacanze ad Anzio sono risultate positive al Coronavirus. E’ quanto si evince dal bollettino diffuso il 25 agosto dall’Azienda sanitaria della Regione Molise, che ogni giorno fa il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus nella regione del sud Italia. In particolare, “degli otto positivi registrati- si legge- due sono di rientro dalla città del litorale romano: si tratta di persone che sono residenti a Macchiagodena e a Montaquila, due centri in provincia di Isernia”. Entrambe queste persone sono in isolamento domiciliare come stabilito dai protocolli. Ora dovranno stabilire con chi sono entrate in contatto nelle settimane precedenti il rientro.