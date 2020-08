Le opposizioni: Nettuno città insicura, Coppola deve dare risposte immediate

CITTÀ INSICURA

Nettuno ha un problema sociale ‘urgente’ quello della sicurezza urbana. La città sta diventando invivibile in particolare di sera.

Sono ormai decine e decine gli episodi di microcriminalità e degrado che si susseguono quotidianamente sotto gli occhi di un’amministrazione inerme e incapace di reagire almeno per quanto di sua competenza.

La sicurezza dei cittadini e il grado di vivibilità erano state le bandiere elettorali sventolate più volte in campagna elettorale e in consiglio comunale dalla maggioranza, soprattutto dalla Lega. Niente di tutto questo! Il fallimento delle politiche locali nel settore, assenza delle misure messe in campo, la “latitanza” dell’assessore e il teatrino disarmante delle deleghe, hanno reso Nettuno terra di nessuno. Oggi, dopo un anno e più, l’assessore alla sicurezza e alla polizia locale è il Sindaco Coppola, che si è dichiarato in Consiglio anche “superassessore” all’Urbanistica, Demanio e Attività Produttive.

Ogni nostro commento politico e amministrativo a questo punto sarebbe superfluo: la realtà è chiara a tutti ed a farne le spese sono i cittadini. Quello che invece ci preme dire è che Coppola ha le maggiori responsabilità e deve dare risposte immediate alla Città: nessun piano estivo per la presenza della polizia locale dopo le 20 e rinforzi con stagionali per l’estate,eppure le risorse c’erano e erano anche considerevoli; assenza controlli anti Covid sul territorio; nessuna richiesta ufficiale al Prefetto e agli organi competenti per la presenza in una città turistica di personale per la prevenzione; un assessore della Lega ignorato, inascoltato, probabilmente non considerato, ma pagato per fare l’assessore alle politiche agricole e comunitarie.

La Commissione sicurezza ferma da 8 mesi e totale assenza di informazioni e programmazione amministrativa per fronteggiare una piaga sociale sempre più preoccupante. Praticamente un assessore al nulla visto quanto fatto in questi settori, dove la competenza comunale è residuale e molto limitata.

Insomma Coppola che vuoi fare, al di là degli annunci, in futuro per garantire più sicurezza ai tuoi concittadini e offrire loro una città vivibile? Lo chiediamo a gran voce ancora una volta.

È ora di vedere qualcosa di concreto e qualche risultato tangibile: semplici azioni e provvedimenti amministrativi.

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Waldemaro Marchiafava

Simona Sanetti

Antonio Taurelli

Enrica Vaccari