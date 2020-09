Anzio, Nolfi: “Follia riaprire le scuole il 14 settembre. La salute dei nostri figli prima di tutto”

“La salute dei nostri figli prima di tutto! Follia pura aprire le scuole il 14 settembre, dopo l’enorme lavoro per allestire le aule e gli ambienti degli edifici scolastici, in base alle prescrizioni covid, per poi chiuderle subito e smontare tutto per il referendum del 20 e 21 settembre.

Sì alla ripartenza in sicurezza delle scuole, dopo tutti i trattamenti sanitari anticovid, la settimana successiva al referendum.

Meglio perdere, adesso, tre, quattro giorni, che chiudere le scuole per mesi domani.

La scuola italiana merita rispetto!”. Lo dichiara in una nota l’ex assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Anzio, Laura Nolfi.