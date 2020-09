Nettuno. Violento incendio nella notte, sgomberate 30 famiglie in via Santa Lucia Filippini

Intossicati dal fumo quattro poliziotti

Un violento incendio, è scoppiato questa notte, partito all’interno di un garage condominiale , in via Santa Lucia Filippini a Nettuno ed ha coinvolto tre auto. A causa delle fiamme e del fuoco, l’intera palazzina è stata dichiarata inagibile e le 30 famiglie residenti sono state evacuate d’urgenza. Sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, l’intervento per domare le fiamme è stato difficoltoso in quanto le porte tagliafuoco erano rimaste aperte, permettendo al fumo di raggiungere i piani superiori. Ulteriore complicazioni sono derivate dal fatto che i vari condomini erano scesi per tentare di salvare le loro automobili. Quattro poliziotti sono rimasti intossicati per trarre in salvo le persone che si trovavano all’interno delle abitazioni e che non si erano accorti del pericolo in quanto dormivano. Sono in corso le indagini da parte del Commissariato di Anzio e Nettuno guidato dal Comandante Antonio Oliviero.