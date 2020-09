L’attore nettunese Giammarco Vettori al festival di Venezia

L’attore nettunese Gianmarco Vettori al Festival del Cinema di Venezia con il film Padre Nostro. Durante la terza serata della Mostra Internazionale del cinema di Venezia, gli occhi di fan, fotografi e addetti ai lavori erano tutti per il film con Pierfrancesco Favino, in Laguna per presentare Padrenostro,

Una pellicola nata da una vicenda autobiografica del regista Claudio Noce: la storia del padre, Alfonso, bersaglio nel 1976 di un attentato terroristico in cui morirono due persone.

Il 26 enne attore nettunese interpreta uno dei componenti del gruppo terroristico. Vettori già si era fatto notare al grande pubblico con la serie tv La Luna nera trasmessa su Netflix.