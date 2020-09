Nettuno. Dopo l’incendio, liquami nei garage, disperate le 36 famiglie di via Santa Lucia Filippini

Protestano gli inquilini della palazzina di via Santa Lucia Filippini dove lo scorso dicembre è andato a fuoco un un’appartamento. “Qualche sera fa abbiamo di nuovo avuto un altro grosso problema- spiega una residente-: È andata a fuoco una macchina sotto il nostro garage e ovviamente ha colpito altre 2 macchine di conseguenza si sono fusi tutti i tubi di scarico dell’acqua dei bagni quindi sta fuoriuscendo tutto il liquame.

Abbiamo contattato il sindaco di Nettuno che ha detto come sempre che ci deve pensare il Comune di Roma che noi già abbiamo contattato ma fino ad oggi come al solito niente”.

Gli inquilini hanno deciso di bloccare ieri via Santa Lucia Filippini. Oggi pomeriggio, via Santa Maria nel tratto dopo la chiesa del Sacro Cuore, per vedere se qualcuno da loro ascolto. “Siamo disperati non sappiamo più a che santo dobbiamo rivolgerci, per risolvere questo problema, che esiste da anni ma che a lungo andare è peggiorato”. Sul posto è intervenuto l’Architetto Fabrizio Bettoni Dirigente dell’Area Tecnica del Comune, promettendo l’intervento dell’autospurgo. Lo stesso ha assicurato che contatterà il Comune di Roma.