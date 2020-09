Anzio. De Angelis perde la pazienza e ironizza sul maestro che lo aveva criticato

Il Sindaco di Anzio non ci sta e risponde piccato alle critiche fatte da un cittadino sul gruppo “Anzio bandiera nera”. Se la prende con un po con tutti. Poi però finisce per svilire la categoria dei docenti.

La critica

La risposta piccata del Sindaco

“Fare il sindaco della propria città è una responsabilità enorme ma è una cosa bellissima , sopporto tante cose , le invidie di tanti, le frustrazioni di chi a casa propria non viene ascoltato neanche dalla moglie , avvocati che sono anni che pontificano ma che alla loro prima volta da amministratori pubblici sono stati cacciati dopo pochi mesi dai suoi stessi sodali per manifesta incapacità e ancora pontificano imperterriti , richieste di collaborazione economiche bislacche , …manager disastrati , imprenditori distratti , di tutto e di più ma che alla mia età , una laurea in economia , una vita con esperienze di vario tipo e con soddisfazioni più o meno importanti , debba sopportare anche questo fenomeno mi sta diventando veramente pesante , ho osservato il suo profilo con attenzione , la sua vita fatta di grandissimi successi e onestamente mi chiedo dove andremo a finire , se questi personaggi saranno il futuro”.

L’aggiunta