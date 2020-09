Sindaco non sviare il discorso parlaci della biogas. Il docente Matteo Martella risponde a De Angelis

In tanti mi stanno segnalando questo post di cui non ero a conoscenza e mi vedo costretto a rispondere:

Caro signor de angelis, mi compiaccio innanzitutto che si sia scomodato ad analizzare così minuziosamente il mio profilo (anche se, a quanto pare, lo ha fatto molto sommariamente dal momento che non sono un “maestro elementare”, bensì insegnante di scuola secondaria di primo e secondo grado… e poi “docente” è colui che insegna, di conseguenza anche un “maestro” può considerarsi tale). La ringrazio anche per aver definito la mia vita come “fatta di grandissimi successi”, poi mi spiega come si evincono cose così rilevanti semplicemente scorrendo una pagina facebook! Quello che mi dispiace è che, in questa sua invettiva a tratti vittimista, non abbia speso una sola parola atta a tranquillizzare tutti quelli che, come me, riservano fortissimi dubbi in merito alla salubrità della centrale biogas di cui tanto si parla ormai da anni. Ha abilmente sminuito il tema centrale, spostando l’attenzione sugli attacchi personali ed affini e questo mi dispiace, speravo quantomeno in una presa di posizione. Personalmente tengo alla mia salute e lotto quotidianamente contro tutto ciò che, indipendentemente dalla mia volontà, possa in qualche modo colpirla negativamente. Mi sono trasferito ad Anzio solo da pochi anni anche per la qualità dell’aria, essendo scappato letteralmente da un altro comune con una percentuale altissima di polveri sottili cancerogene! Mi chiedo come possiate accettare tutto ciò, mi chiedo come possiate avallare l’installazione di mostri del genere a due passi dalle vostre abitazioni. Mi chiedo queste e tante altre cose… qualora vorrà avere un confronto di persona, sarò più che disponibile.

Matteo Martella