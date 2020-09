Regata storica di Venezia: “i ragazzi di Nettuno un esempio da imitare”

Anche quest’ anno nonostante il problema covid, si è svolta a Venezia la tanto attesa manifestazione della Regata Storica edizione 2020.

Per i Venziani si tratta di rituale che da oltre 150 anni rievoca il ritorno di Caterina Cornaro regina di Cipro a Venezia nel 1489 a seguito della cessione del trono alla Serenissima dopo la cacciata dei Turchi.

Oltre il corteo storico sfila anche il corteo sportivo delle Remiera Veneziane; in oltre c è anche la nostra Associazione Voga Veneta Nettuno Anzio in rappresentanza della Città di NETTUNO, che da anni ormai ha consolidato i rapporti con tutto il tessuto Veneziano.

Al punto che il delegato alle tradizioni storiche e culturali Giovanni Giusto ha definito” i ragazzi di Nettuno un esempio da imitare”.

Quest’anno come solitamente accade non abbiamo avuto alcun contributo economico da parte del Comune, paradossalmente abbiamo avuto in passato solo aiuto dei Commissari straordinari.

Per cui abbiamo portato in Canal Grande i nostri colori con l ausilio del : Cantiere Navale Pineschi, Marina di Nettuno, tappezzeria nautica di Luciano Lucini, Hotel Astuta Palace, agenzia di pompe funebri Giuseppe Abbate, Ristorante il Folle, Ristorante al Centro, Ristorante da Pino al Vecio portal e alla locanda Querini di Venezia.

Stiamo lavorando con la Città di Venezia per portare lustro ai nostri colori, una nostra passione legata alla loro tradizione che sta coinvolgendo giovani nelle nostre file.

Noi li educhiamo non forgiamo compioni, il nostro scopo e’ questo, vivere lo sport la cultura il senso di appartenenza e la storia legata al mare ovvero al remo.

Il presidente

Nando Taurelli