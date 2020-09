Nettuno. Il sindaco Coppola: Flavia Mastrella e Antonio Rezza orgoglio della città

Due ambasciatori della cultura italiana e punte di diamante del Teatro. Flavia Mastrella e Antonio Rezza sono una eccellenza di Nettuno. Vederli sfilare sul red carpet a Venezia in occasione della proiezione del loro film “Samp” è stato un orgoglio per l’intera nostra comunità. Purtroppo i tempi e le modalità della burocrazia e della Pubblica Amministrazione spesso non coincidono con quelli dell’arte. In questi anni ci sono stati momenti di frizione e contrasto, ma voglio ribadire oggi più che mai che è impegno mio e di questa amministrazione riuscire a creare spazi culturali adeguati per permettere a due straordinari artisti come Rezza e Mastrella di esprimere la propria arte sul nostro territorio.

Il Sindaco della Città di Nettuno

Ing. Alessandro Coppola