I Medici per l’Ambiente contrari alla costruzione e al funzionamento di impianti a biogas

Chiara presa di posizione dell’ISDE secondo i quali” il biogas prodotto dalla digestione anaerobica, presenta notevoli rischi ambientali e sanitari”. Lo fanno scrivendo ai cittadini che si stanno opponenfo alla biogas di Anzio.

All’attenzione della SIGN.RA SONIA FEDERICO

Rappresentante dei cittadini di Anzio che abitano attorno alla Centrale Biogas.

L’Associazione Italiana Medici per l’Ambiente o Isde Latina si dichiara contraria alla costruzione e al funzionamento di impianti a biogas, rifacendosi alla “Position Paper”

dell’ISDE Italia, secondo la quale la FORSU(Frazione Organica Rifiuti Solidi Urbani) deve essere gestita secondo la gerarchia di priorità individuata dalla U.E., privilegiando la Prevenzione (autocompostaggio) e il Riciclaggio/Recupero di materia (compostaggio aerobico).

La digestione anaerobica, come quella dell’impianto di Anzio, che è finalizzata al recupero di energia, è da considerare scelta di secondo livello, rispetto al compostaggio aerobico, in quanto la combustione del biogas prodotto dalla digestione anaerobica, presenta notevoli rischi ambientali e sanitari legati alla presenza di batteri patogeni, ad alte concentrazioni di metalli pesanti e composti organici tossici con successiva contaminazione del suolo, della catena alimentare ed emissione di inquinanti in atmosfera, tra cui alcuni cancerogeni certi per l’uomo (diossine, formaldeide, benzene

ecc.) ed odori nauseabondi.

Per tale motivo tale pratica costituisce un rischio per la salute, soprattutto degli

abitanti che si trovano nei territori limitrofi a tali impianti. Il Comitato Scientifico dell’ISDE ha elaborato alcune proposte:

1) Razionalizzazione dei consumi (eliminazione degli sprechi), che deve

interessare tutti i cittadini

2) Il Rispetto e l’Incentivazione della gerarchia dei rifiuti prevista dalla

normativa Comunitaria e Statale.

3)L’eliminazione di qualunque forma di incentivazione economica ad

impianti che utilizzino processi di combustione dei rifiuti e viceversa

l’incentivazione di tutte le iniziative, volte a promuovere la riduzione della produzione dei rifiuti, quali la disincentivazione commerciale dei prodotti usa e getta e dell’uso di imballaggi, incentivazione della

vendita “alla spina”, centri per la riparazione e il riuso, compostaggio

domestico, tecniche di separazione alla fonte di materiali, anche attraverso campagne informative ed educative, agevolazioni fiscali ed incentivi di avvio per forme imprenditoriali finalizzate al recupero di

materia.

4)Adeguati sistemi di raccolta differenziata porta a porta

5)un’efficace

separazione a monte della frazione organica, che va destinata al

compostaggio (domestico e industriale. 6)Realizzazione di adeguati

impianti alternativi a discariche e ad inceneritori, finalizzata a preferire

il recupero di materia, rispetto a quello di energia(impianti di

compostaggio aerobico tradizionali).

7) Privilegiare le risorse

rinnovabili (sole, vento, piogge, moto ondoso marino).

Cordiali saluti

Dott. PASQUALE MILO

Presidente Associazione ISDE Latina