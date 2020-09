Genzano. 12 settembre, Vivere Green con Città Futura: una giornata di iniziative sui concetti di green, recupero, rivalutazione, coesione

“Ogni individuo ha il diritto di fare del mondo un posto migliore” S. Bambaren

Questo il filo conduttore che lega tutte le iniziative presenti durante l’evento con Città Futura

Evento a cura dell’Associazione Culturale “Figlie di Livia”

Attraverso i concetti di green, recupero, rivalutazione, coesione. L’importanza della rivalutazione del paese attraverso azioni in ambito ambientalistico e culturale ma anche commerciale, turistico, istituzionale; l’implementazione di progetti atti al recupero delle tradizioni con uno sguardo all’innovazione, questi i focus da affrontare.

L’evento si terrà presso il Bar Il Boschetto Via toscana 8, 00045 Genzano di Roma

Programmazione · Sabato 12 settembre 2020

10:00

apertura e presentazione a cura di Marzia Pelagallo

10:15

Inizio posa in opera del quadro infiorato di Francesca D’Erasmo

10:30

Presentazione dell’evento e illustrazione della giornata

10:45

Greta Giustiniani presenta il progetto “Futura”: discriminazione di genere, donna nella società

11:20

Luna Arbore, ostetrica: il benessere femminile prima, durante e dopo la gravidanza; l’ostetrica e il supporto alla donna

12:00

Flavio Gabbarini sui temi della donna e i punti salienti del programma in merito

17:00

Apertura, presentazione attività pomeridiane

17:30

Flavio Gabbarini e il green: orti urbani, pareti verdi, rinverdimento, idroponica e abbellimento per il turismo.

18:00

Antonio Spinetti, il miele: storia e produzione, e l’utilizzo nella cucina, salute e bellezza, importanza delle api.

18:30

Intervento sulle fasi naturali della donna, cicli lunare, benessere interiore con accenni storici

19:00

Storia di Genzano: accenni storici, turismo, percorsi culturali

19:30

Flavio Gabbarini sui temi del turismo e la rivalutazione dei luoghi, Villa Antonini, piste ciclabili, rilancio economico

Il Bar “Il Boschetto” ospiterà diverse aree tematiche dedicate a tutti coloro che vogliono riscoprire le tradizioni ma anche le innovazioni che Genzano può offrire.

L’evento, in collaborazione con il movimento civivo Città Futura, ospierà diversi interventi del candidato sindaco Flavio Gabbarini e dei candidati consiglieri delle liste civiche