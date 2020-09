Anzio. Impianto biogas: Il sindaco attacca la stampa non in linea

“Diventa difficile credere alla buona fede di chi – sulla vicenda – intende speculare giornalisticamente e politicamente” queste le parole del Sindaco a chiusura del comunicato diffuso questa mattina sull’impianto biomentano di Via della Spadellata, in risposta a quanto dichiarato al nostro giornale il Direttore generale dell’Arpa: “Gli accertamenti sull’impianto sono ancora in essere, il verbale finale deve essere ancora redatto”.

Per questo secondo il Sindaco De Angelis la stampa intende speculare sulla vicenda. Certo rispetto all’informazione pagata coi soldi dei cittadini, c’è differenza di vedute e di contenuti. Della serie “oste comè il vino? è buono”.

Se circa duecento di cittadini, decidono di sacrificare un sabato pomeriggio, sotto il sole e in mezzo alla puzza, protestando pacificamente contro le emissioni odorigene che da qualche tempo appestano la zona di Padiglione, non lo fanno certo per divertimento. E l’informazione seria ha il dovere di riportare i fatti per come sono. Anche se non graditi agli amministratori.

Abbiamo rispetto per l’Istituzione per questo tutti i giorni pubblichiamo integralmente i comunicati ufficiali del Sindaco e degli Assessori.

Ma l’informazione è altra cosa e il Sindaco se ne deve fare una ragione.

PS. Ma poi perchè difendere un impianto puzzolente, se non lo ha neanche autorizzato lui?