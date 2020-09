Sanetti e Mancini: Nettuno cercasi sindaco

“Questa mattina abbiamo assistito increduli all’ennesima dimostrazione che Nettuno non ha un sindaco.

O meglio lo ha solo sulla carta:

un botta e risposta a mezzo stampa quello tra il sindacato UGL e il dirigente comunale Ing.Sajeva, consumato in una manciata di minuti. In realtà il sindacato aveva annunciato di aver scritto al sindaco, alla Prefettura e alla Procura, organi a capo di strutture amministrative e giudiziarie, per una presunta incompatibilità del dirigente a svolgere alcune attività proprie del Comandante della Polizia Locale.

Sajeva rispondeva, contestando la denuncia del sindacato, tramite un giornale locale, pur non essendo lui il destinatario della nota sindacale bensì il Sindaco Coppola. Un’ altra prova che ormai in tutta l’amministrazione regna il caos e l’anarchia totale.

Sajeva si sostituisce pubblicamente al sindaco rilasciando interviste, Forza Italia occupa una sala del Palazzo senza autorizzazione con tanto di troupe al seguito, Dell’Uomo da assessore incontra una ditta in gara di sabato mattina e concorda sopralluoghi e attività che rientrano nella procedura di appalto pubblico quindi attività gestionali, addirittura risponde ufficialmente al posto del sindaco al ministero beni culturali e ai Carabinieri della tutela beni storici.

Coordinatori di partito che delegittimano assessori ancora in carica e non revocati dal sindaco, altri chiedono insistentemente a Coppola deleghe al demanio, urbanistica e attività produttive. Chissà perché?

Un Sindaco non permetterebbe questo teatrino che delegittima sistematicamente e quotidianamente le Istituzioni locali in una confusione di ruoli senza limiti. Una situazione pericolosissima che mina il rapporto fiducia tra cittadini e organi istituzionali e la loro stessa credibilità”.

I Consiglieri

Avv. Simona Sanetti

Dott. Daniele Mancini