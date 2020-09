Arrivano le piogge e Nettuno va sott’acqua, la solita mancata manutenzione

Arrivano le piogge e Nettuno va sott’acqua, oramai un problema ricorrente, che il Comune di Nettuno non riesce a risolvere. A farne le spese le attività, come il ristorante Cinese, le attività e le abitazioni sulla curva davanti al Santuario di San Rocco. Colpa anche della mancata manutenzione delle grate e delle pompe che dovrebbero funzionare per pompare via l’acqua dal punto basso della strada.

Ma allagamenti si registrano anche in.molte altre zone della città. Mancata pulizia delle caditoie in città e nelle periferie assenza di fossi e scoline. Insomma non esiste un sistema di smaltimento delle acque piovane.

Questo è il segno del malgoverno del territorio. La programmazione urbanistica serve anche ad evitare che si creino queste situazioni. Ma siamo a Nettuno!