Maltempo, il comune di Nettuno chiude le scuole

A seguito della forte ondata di maltempo che si è abbattuta oggi su Nettuno e che ha causato ingenti danni sul territorio comunale, il Sindaco Alessandro Coppola ha firmato l’ordinanza n. 30/2020 con cui dispone la sospensione delle attività educative e didattiche nei plessi scolastici del I – II – III – IV Istituto Comprensivo, del Circolo Didattico e dell’Asilo Nido “Il Germoglio” del Comune di Nettuno per la giornata di domani lunedì 28 settembre 2020. Il provvedimento è stato adottato per prevenire situazioni di pericolo per l’incolumità degli studenti e di tutto il personale scolastico e al fine di effettuare una verifica tecnica dello stato dei luoghi per l’accertamento di eventuali criticità.