Anzio, nuovi orari per l’Ufficio del Turista e del Cittadino. Aperto anche di mattina

Dal 1 ottobre, con ingresso contingentato ed in sicurezza, l’Ufficio del Turista e del Cittadino, gestito direttamente dal Comune di Anzio, continuerà ad essere aperto tutti i giorni, osservando le seguenti nuove fasce orarie:

– dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00;

– dal venerdì alla domenica, dalle ore 17.00 alle ore 20.00.

L’Ufficio, istituito lo scorso anno dall’Amministrazione De Angelis, in Pazza Pia 19, rappresenta un importante punto di riferimento per la cittadinanza, strategico per comunicare i servizi erogati dell’Ente e tutte le informazioni ai turisti che scelgono Anzio, per trascorrere periodi di vacanza.

“L’Ufficio di Piazza Pia, gestito a turno dai dipendenti di tutti i settori dell’Ente, – afferma il Sindaco, Candido De Angelis – è a completa disposizione dei cittadini per ricevere segnalazioni e per facilitare l’erogazione dei vari servizi comunali”.

Infoline 06 45558496.

ufficiodelturista@comune.anzio.roma.it

www.comune.anzio.roma.it