Canzoni, poesia e sentimenti. Successo per il concerto di Dina Tejera e Ugo Magnanti

Successo sabato 26 settembre a Villa Sarsina, per le “17 canzoni e poesia sul sentimento”- “La versione di Diana”, un raffinato concerto di musica pop di Diana Tejera, con Ugo Magnanti, in un concerto in modalità poetico-narrativa organizzato dall’Associazione Fusibilia. L’evento era inserito nella cornice della biennale d’arte contemporanea ShingLe22j OVERTIME, curata da Andrea Mingiacchi con L’Associazione Culturale 00042, ShingLe22j. OVERTIME si realizza grazie al patrocinio ed il contributo del comune di Anzio, con il sostegno del Consiglio Regionale del Lazio, dell’Assonautica Romana e con il patrocinio della società Capo d’Anzio :

“Abbiamo proposto una formula che unisce poesia e canzone pop d’autore, d’autrice in questo caso. Ho letto, come introduzione poetica ai brani di Diana, delle ‘prosette’ poetiche sui brani stessi, cioè variazioni poetiche sul tema per ogni canzone, spiega il professor Ugo Magnanti- che continua- le canzoni sono state scelte appunto perché ognuna rappresenta una declinazione sul sentimento. Diana stessa è l’autrice di musica e parole di parte delle canzoni proposte, fra cui la famosa “Fuori è buio”, una delle canzoni che Diana ha composto per Tiziano Ferro; altre canzoni sono frutto della collaborazione di Diana con Patrizia Cavalli, una delle più affermate poetesse italiane. Il pubblico- termina Magnanti- ha risposto molto positivamente, la sala è stata attraversata da forti emozioni, palpabili, soprattutto per la voce calda di Diana, per il suo stile raffinato, di quelli che nobilitano il pop. Musica e testi mai banali, intensi, testimonianza di un’artista sincera, che, pur godendo di una certa popolarità, meriterebbe certamente un’attenzione maggiore. Colgo l’occasione per ringraziare Andrea Mingiacchi e l’associazione 00042 , l’ associazione La Teca e i nostri sponsors tecnici : Dimensione Vino, Ferramenta Flavia, I marmi di Dino Vellitri, I.S.I. impianti sistemi industriali, Nautic Service e Sunset Drink & Food che hanno reso possibile questo momento culturale e poetico”.