Congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti

Congedo indennizzato per il periodo di quarantena dei figli

L’articolo 5 del decreto legge n.111/20 ha introdotto, a favore dei genitori lavoratori dipendenti, un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, in corrispondenza del periodo di quarantena del figlio convivente e minore di anni quattordici.

Il congedo di cui trattasi può essere fruito nei casi in cui i genitori non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell’attività lavorativa. Il menzionato congedo può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni, per periodi di quarantena scolastica dei figli ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020.

– Congedo per i lavoratori dipendenti del settore privato

Per poter fruire del congedo di cui trattasi, il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

– deve avere un rapporto di lavoro dipendente in essere;

– non deve svolgere lavoro in modalità agile;

– il figlio, per il quale si fruisce il congedo, deve essere minore di anni 14;

– deve essere convivente durante tutto il periodo di fruizione del congedo con il figlio per cui è richiesto il congedo stesso;

– il figlio per il quale si fruisce il congedo deve essere stato messo in quarantena con provvedimento della Asl.

Il congedo può essere fruito per periodi di quarantena ricadenti nell’arco temporale che va dal 9 settembre fino al 31 dicembre 2020. Per i giorni di quarantena fruiti è riconosciuta al genitore un’indennità pari al 50% della retribuzione.

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso il sito Inps o tramite i patronati in modo totalmente gratuito.

– Congedo per i dipendenti del settore pubblico

Ai sensi di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art. 5 del D.L. n. 111/20, le amministrazioni pubbliche provvedono alle attività proprie con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Pertanto, in merito alle modalità di fruizione del congedo Covid-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico, nonché alle relative indennità, si precisa che le stesse sono a cura dell’amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Di conseguenza, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo all’Inps, ma direttamente alla propria amministrazione secondo le indicazioni dalla stessa fornite.

Roberto Alicandri