Nettuno. Aggredito davanti al Comune l’Assessore Roda

Il clima politico nella cittadina del tridente sta diventando sempre più incandescente.

Ieri l’Assessore Marco Roda è stato aggredito in piazza Cesare Battisti proprio davanti al Comune. Un uomo, la cui identità non è ancora nota, ha preso l’assessore per il collo sbattendolo sul cofano di una macchina. Per fortuna alcuni passanti sono intervenuti in difesa di Roda. Lo stesso ha riportato una lieve escoriazione alla testa. Roda nelle prossime ore andrà a sporgere denuncia.

Un episodio di una gravità estrema che non può essere sottovalutato dalle forze politiche cittadine e dagli organi di Polizia. Ormai da tempo l’agibilità politica è messa in discussione da episodi di intolleranza che non permettono lo svolgimento di una serana vita amministrativa.

All’assessore Roda la solidarietà della nostra redazione.