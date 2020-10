Comune di Nettuno. L’ingegner Sajeva saluta la Polizia Locale e lascia un nutrito programma di formazione

Il Dirigente del Comune di Nettuno l’ingegner Benedetto Sajeva lascia l’incarico della Polizia Locale, che aveva assunto ad interim 11 mesi orsono.

“In questi mesi ho cercato di dare alla Polizia Locale un ruolo più operativo rivolto alla sicurezza urbana, che amministrativo, organizzando un Piano di formazione del personale, partito in questi giorni. Piano che si basa su corsi specifici: Corso di difesa personale, con l’utilizzo di armi; Corso di formazione sul sistema sanzionatorio per violazioni del conferimento dei rifiuti minidiscariche; corso difesa personale con maestro arti marziali, corso utilizzo telecamere per la videosorveglianza. Per i corsi sono stati utilizzati i fondi per la formazione dei dipendenti del Comune. La polizia locale- conclude- ha bisogno di avere nell’organico persone qualificate, dotate degli strumenti necessari per eseguire al meglio i compiti che è chiamata a svolgere, e questo quello che ho cercato di portare all’interno del Corpo”.

Sajeva continuerà a dirigere il settore Ambiente e Sanità del Comune di Nettuno