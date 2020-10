Cantieri aperti, ultimato il nuovo manto stradale a lido delle Sirene

Ad Anzio, con l’Amministrazione De Angelis, sono stati ultimati i lavori per la manutenzione straordinaria di Via Maria Grazia, Via Rea Silvia, Piazza Lido delle Sirene e di tutta Via del Cinema, tra Via della Campana e la rotatoria al quartiere Falasche, lungo la Nettunense. Inoltre è stato completato l’intervento per la nuova segnaletica orizzontale, lungo Viale Mencacci, asfaltata integralmente nei giorni scorsi.

“Da questa mattina – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – cantieri aperti, per il completamento del manto stradale, lungo Via Paiella. A seguire, nei prossimi giorni, i lavori proseguiranno in Via Salici e Via Po. A breve al via la manutenzione straordinaria di Via della Fonderia e di diverse vie di Lavinio Stazione. Ci rendiamo conto che le aspettative dei cittadini sono molteplici, l’Amministrazione e gli Uffici sono a lavoro per stanziare, anche nel Bilancio 2021, le risorse necessarie per proseguire nella riqualificazione di tutto il territorio”.