Nettuno. Morto l’ex consigliere comunale Mario Catacci, il cordoglio del Sindaco

E’ scomparso all’età di 81 anni Mario Catacci, imprenditore nel settore dei metalli ed ex consigliere comunale alla fine degli anni ’90. Conosciuto in città anche con il soprannome di “Lupetto“. E’ stato tra i fondatori di Forza Italia a livello locale. Era ricoverato in ospedale della Capitale dopo aver contratto il coronavirus.

“È con profonda tristezza che ho appreso della scomparsa di Mario Catacci- commenta Il Sindaco della Città di Nettuno Alessandro Coppola- Una figura di spessore dell’intera comunità nettunese, grande imprenditore che ha speso le sue capacità e le sue competenze a favore della collettività impegnandosi anche nella vita pubblica ricoprendo la carica di consigliere comunale tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del nuovo millennio. Mario mancherà a tutti noi, le mie più sentite condoglianze alla sua famiglia”.