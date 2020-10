Anzio. Lettere: La chiesa dimenticata…

riceviamo e pubblichiamo

Se i cittadini segnalano, noi ci riserviamo sempre di approfondire. Ancora una volta siamo andati a verificare di persona, scattando foto (oggi 26 Ottobre 2020), che riguardano la Chiesa in Piazza Salvo D’Acquisto. Abbiamo inoltre notato, che il Sacro luogo non è più neanche segnalato su Google Maps. Le condizioni dell’immobile sono veramente sconce, l’androne d’entrata è aperto, il cancello di accesso è stato divelto. Non sappiamo se all’interno c’è qualcuno, se è vuota, o se sia stata depredata. Voglia solo evidenziare il disastroso stato di abbandono. Non abbiamo notizie appurate e verificate su questa Sacra Chiesa, non sappiamo se la Diocesi l’ha sconsacrata, o semplicemente l’ha dimenticata. Non abbiamo notizie certe su responsabilità alcuna, ne se l’attuale Amministrazione locale possa intervenire e fare qualcosa. Di sicuro, una Chiesa, che per anni è stata frequentata dai residenti della zona, non merita una fine simile. Speriamo che qualcuno s’interessi, che ripristini e risolva. Non ci sono altre Chiese nelle immediate vicinanze, e visto, che negli ultimi anni i residenti sono più che raddoppiati, sarebbe bello vederla tornare operativa, bella ed efficiente. Un luogo di preghiera, una Chiesa che può solo che servire ai nuovi fedeli, un punto di raccoglimento morale e religioso che riteniamo assolutamente fondamentale.

Movimento… I Love Anzio… Giorgio Buccolini