Borghi Rurali Aprilia: In forte aumento furti e rapine in casa. Monta la protesta dei residenti

Appello al Prefetto di Latina – Richiesta di legalità

La gente è giunta al limite e non ne può più di questa recrudescenza di furti e rapine

avvenute nelle proprie case. Famiglie indifese in balia di bande criminali organizzate

e pronte a tutto – “ Non è il far west, siamo anche noi cittadini di Aprilia , con doveri e

soprattutto diritti, quelli di essere protetti da uno Stato assente ” , è questo che urla a

gran voce la gente del territorio , pronta a scendere in piazza e chiede re a gran voce la

presenza dell e istituzioni , al fine di ristabilire l’ordine di uno Stato di diritto , legato

soprattutto alla tutela e alla salvaguardia dei cittadini.

Tutto questo succede da noi, una piccola frazione del comune di Aprilia ed è questa la

voce di una vera e triste realtà , che il Comitato Borghi Rurali raccoglie e la fa propria.

Siamo portavoce dei cittadini del nostro quartiere, non solo per lo sciacallaggio

selvaggio ecologico del territorio, ma anche sensibili ai legittimi timori dei cittadini in

tema di sicurezza nel vedere la propria casa deturpata e svaligiata, come quella d i

trovarsi i ladri – rapinatori in casa (fatto avvenuto in una abitazione in via dei Rutuli

in data 7 ottobre u.s), dove una giovane madre e i propri figli piccoli si sono visti far

visita in tarda mattinata da dei rapinatori. Fortuna vuole che nessuno si si a fatto

male, ma la paura, l’insicurezza associata alla preoccupazione perenne “ RIMANE ” .

Poi dopo pochi giorni a Campoverde , stesso modus operandi : donna sola minacciata,

hanno preso soldi e gioielli e andati via indisturbati . Così come la sera del 14 agosto

in via Apriliana si sono presentati in casa all’improvviso legando ad una sedia e

imbavagliando e spaventando all’inverosimile la donna che si trovava sola in casa.

Potremmo continuare elencando i reati che si susseguono sempre più frequentemente,

facendo una sorta di classifica. Ebbene si! Siamo arrivati a questo, ad elencare il

nostro territorio nelle statistiche di fatti criminali , per poi arrivare al punto in cui i

cittadini cercano di difendersi, organizzandosi in chat, organizzandosi in ronde

spontanee e/o cercando aiuto in società private e quando viene toccata la

consapevolezza che lo Stato è assente, il quel preciso istante nasce non un problema

ma “IL PROBLEMA”.​

E ancora “ Ma le forze dell’ordine dove sono? ”, a ques ta domanda rivolta a noi come

Comitato dei Borghi Rurali non sappiamo ne possiamo rispondere, se non alzare a

gran voce e denunciare questa situazione diventata insostenibile e pericolosa , dove

molte strade di periferia sono prive di illuminazione e le pattuglie neanche a parlarne ,

non per mancanza di volontà da parte delle autorità, ma per “ MANCANZA DI

PERSONALE” .

Per questo motivo è giusto e doveroso rivolgerci al signor Prefetto di Latina dottor

Maurizio Falco , affinché prenda a cuore il nostro territorio. Sappiamo molto bene che

la Polizia Locale di Aprilia da anni è sottodimensionata nel personale , sono effettivi

meno della metà del numero previsto per legge. Lo stesso per il Comando Territoriale

dell’Arma dei Carabinieri di Aprilia il quale che dispone di poco personale e mezzi,

per un territorio vasto con circa 75 mila abitanti , il cui compito principale è di

vigilare sia le vie cittadine , sia quelle di campagna, dai casali ai centri abitati, la cui

forza è stata sempre quella di essere vicini ai cittadini. Il Carabiniere rappresenta lo

stato. Sono anni che si sta chiedendo l’istituzione di un commissariato di P.S. e

l’adeguamento del numero degli uomini dell’Arma dei Carabinieri e della Polizia

Locale ( almeno al minimo previsto per legge in rapporto al numero di abitanti ).

Signor Prefetto “ I l popolo di questa piccola frazione è composta di persone oneste che

lavorano nei campi, gente semplice che crede nello Stato e nelle forze dell’ordine , che

ha reale bisogno di sentirle e di vederle nelle s trade accanto a noi . È un popolo di

persone che pagano le tasse e cooperano al fabbisogno di una società civile , quella

stessa che ha come principio di vita “ LA LEGALITA’ ”…

Il Comitato di quartiere

Borghi Rurali