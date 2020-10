Aprilia. Coronavirus, consigliere comunale positivo. Avviate procedure in attesa dei risultati del tampone molecolare

Nella mattinata di oggi, un consigliere comunale di Aprilia è risultato positivo al Coronavirus, dopo l’esecuzione di un test rapido. Si attendono ora i risultati del tampone molecolare, per confermare o meno la diagnosi. Il consigliere è comunque in isolamento domiciliare e appare sintomatico, anche se le sue condizioni di salute non destano particolari preoccupazioni.

La ASL di Latina ha chiaramente attivato tutte le procedure previste in casi come questo.

Il Comune di Aprilia ricorda che attualmente tutte le riunioni del Consiglio comunale, della Giunta e delle commissioni consiliari vengono svolte a distanza, in modalità videoconferenza. Il consigliere non è quindi entrato in contatto, recentemente, con altri colleghi o con il personale dell’Ente.

Il Sindaco di Aprilia, avvisato dallo stesso consigliere subito dopo aver ricevuto i risultati del tampone antigenico, ha voluto rivolgere i migliori auguri di pronta guarigione, anche a nome dell’Amministrazione comunale.