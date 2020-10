Nettuno. L’opposizione denuncia a Prefettura e Commissione Ministeriale il mancato accesso ai documenti amministrativi

Il diritto di tutelare i cittadini e il nostro ruolo da consiglieri comunali ci ha visti costretti a segnalare con una formale denuncia agli organi competenti, Prefettura e Commissione Ministeriale per l’accesso ai documenti amministrativi, una gravissima inadempienza del Comune di Nettuno. In modo illegittimo e assolutamente non democratico, in spregio ad ogni norma che una buona amministrazione dovrebbe rispettare, Sindaco e Segretaria Comunale hanno omesso di porci nelle condizioni di visionare ed entrare in possesso di alcuni atti tra cui quelli della famosa e costosa App. Vogliamo svolgere correttamene le nostre funzioni.

Siamo stati eletti da e per i nettunesi e non resteremo in silenzio.

I Consiglieri Comunali

Roberto Alicandri

Marco Federici

Daniele Mancini

Simona Sanetti

Enrica Vaccari

Antonio Taurelli