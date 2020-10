Aiutiamo Remo a farlo camminare di nuovo

L’appello lanciato su Facebook

Remo si deve operare al bacino VENERDI 30 OTTOBRE e ci vogliono 1600 euro..l’operazione sarà divisa in 2 operazioni per via della frattura bilaterale del bacino..il chirurgo dice che ci sono buone probabilità sulla riuscita dell’operazione, vedendo Remo molto vispo e reattivo avendo già subito il primo intervento a Roma .. per qualsiasi Informazione sullo stato di salute di Remo abbiamo autorizzato la clinica Europa ad Anzio ha darvi risposte in merito.. potete chiamare o andare alla clinica dove sta in degenza negli orari mattina: 10:30/11:30 sera: 18:00/19:00..deve essere operato presto altrimenti si rischia di far atrofizzare la muscolatura delle gambe… Ringrazio di cuore chiunque voglia aiutarci e come arrivo alla quota richiesta vi scrivo… Dopo l’operazione vi terrò aggiornati x come è andata e durante la ripresa❤️❤️ QUESTO È IL NUMERO DELLA POSTEPAY intestata a me VENDITTI ELISABETTA 5333 1711 0625 4648 CODICE FISCALE VNDLBT82E71A323J

