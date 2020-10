Nettuno. L’opposizione propone creazione fondo covid per necessità immediate dei cittadini

“Nella giornata di oggi in commissione bilancio sottoporremo alla maggioranza un emendamento di modifica al bilancio di previsione per andare incontro alle necessità delle attività e dei cittadini che sono in grosse difficoltà. Proporremo infatti di decrementare totalmente i capitoli di spesa dei settori sport, spettacolo, turismo, politiche agricole ed europee per creare uno specifico fondo per emergenze covid da mettere in carico all’assessorato al bilancio. Mai come ora infatti il comune deve avere pronto un capitolo di spesa per andare incontro alle necessità dei cittadini in modo veloce ed efficace. Siamo certi che la nostra proposta avrà un ampio consenso perché chi vuole bene alla città e la vive tutti i giorni ha ben presente il dramma che stanno vivendo tanti nostri concittadini. Certo ciò porterà a vivere un periodo natalizio più austero ma con realismo e con l’aiuto di tutti sono certo che ce la faremo anche questa volta. Ognuno di noi deve fare la sua parte e noi intendiamo farla cercando il più ampio consenso politico possibile. Oggi l’emergenza covid non ci consente di pensare ad altro che non siano le necessità primarie e tutto il resto deve quindi passare in secondo piano. In questa ottica abbiamo anche sottoposto al sindaco la necessità di creare un piano di emergenza da attuarsi anche nei casi in cui famiglie con figli minori o disabili a carico o anziani non autosufficienti si trovassero dall’oggi al domani, a causa di ricoveri per questa terribile malattia, senza la solidità familiare necessaria alle normali attività di tutti i giorni e speriamo che la giunta quindi agisca al più presto in questa ottica mediante una delibera di indirizzo specifica. In questi momenti dobbiamo essere previdenti e non si può lasciare nulla al caso o all’improvvisazione”.

Roberto Alicandri

Enrica Vaccari

Simona Sanetti

Antonio Taurelli

Waldemaro Marchiafava

Daniele Mancini

Marco Federici