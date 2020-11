Anzio. Manifestazione ieri di ristoratori e estrema destra contro il DPCM Coronavirus del Governo

Si è svolta ieri sera ad Anzio, nella zona del parcheggio La Piccola, una affollata manifestazione contro le ultime disposizioni del Governo atte a limitare il diffondersi della pandemia del coronavirus. Restrizioni che hanno colpito soprattutto la categoria della ristorazione con la chiusura serale, oltre ai titolari di palestre e tutti i lavoratori della cultura.

Alla manifestazione hanno partecipato oltre ai commercianti e cittadini di Anzio e Nettuno in difficoltà economiche, negazionisti del covid19, soprattutto numerosi esponenti dell’estrema destra: Casapound e Forza Nuova che hanno di fatto politicizzato la manifestazione con parole molto dure nei confronti del Governo Conte.

Presente, anche se in disparte, la massima autorità sanitaria cittadina: Il sindaco di Anzio Candido De Angelis, accompagnato da altri amministratori comunali.

Significativo l’intervento del Presidente dell’associazione commercianti di Anzio e noto ristoratore Walter Regolanti.” Ci siamo stancati di farci prendere per il culo, se erano seri dovevano chiudere tutto anche la politica. Siamo preoccupati per il presente ma sopratutto per il futuro nostro e dei dipendenti, Invito tutti a partecipare alla manifestazione a Roma il prossimo 6 novembre davanti a Montecitorio”