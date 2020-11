Sindaco di Nettuno ha deposto una corona di fiori al Monumento ai Caduti di Piazza Battisti e presso il Cimitero Civile

Questa mattina il Sindaco della Città di Nettuno ha deposto una corona di fiori al Monumento ai Caduti di Piazza Battisti e presso il Cimitero Civile. Un omaggio in forma ristretta in occasione della Commemorazione dei Defunti che quest’anno, per il rispetto delle normative sanitarie per il contrasto alla diffusione del Covid 19, non ha previsto la tradizionale cerimonia istituzionale alla presenza di autorità e pubblico. “La perdita lacera il cuore che il ricordo rinsalda. Uniamoci nel ricordo di tutte le vite spezzate”, questo il messaggio che il Primo Cittadino e l’Amministrazione comunale hanno voluto inviare per commemorare tutti i concittadini nettunesi scomparsi.