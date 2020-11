Cittadini positivi al Covid-19. Le precisazioni sui dati del Sindaco di Anzio e della AslRM6

Ieri in un nostro articolo ci chiedevamo perché il Comune di Anzio da una settimana non rendesse noti i dati sui contagi da covid, che la Asl Rm6 ogni giorno comunica ai Comuni. Oggi la nota del Sindaco.

Candido De Angelis: “Con spirito di collaborazione segnalate all’Asl diverse incongruenze

Covid-19: da circa una settimana, sulla piattaforma informatica dell’Asl, risultano diverse incongruenze sul rilevamento dei dati, riferiti ai contagi sul territorio comunale. Con spirito di collaborazione, quindi, abbiamo segnalato l’evidente problematica agli uffici preposti.

Questa mattina ho personalmente contattato il Funzionario Asl Responsabile, che ha assunto l’impegno ad effettuare una rapida ricognizione sui contagi.

Tutti i giorni, in tutti i momenti, monitoriamo la situazione ed è per questo che sono emerse le discrepanze che abbiamo prontamente segnalato, per evitare di diffondere ai cittadini dati non veritieri.

A breve l’Asl dovrebbe ultimare la verifica ed il Comune, di conseguenza, potrà diffondere i dati con un margine d’errore ridotto

La nota della ASLRM6

Stiamo provvedendo ad una ricognizione puntuale del sistema. L’elevato numero di tamponi effettuati sta richiedendo uno sforzo enorme da parte di tutti i nostri operatori e tecnici che lavorano senza sosta. Ringraziamo le amministrazioni comunali per la grande collaborazione e il loro sostegno che ci consentono di lavorare in maniera sinergica.