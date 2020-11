Ciriaco Consolante Direttore Sanitario dell’ospedale di Anzio ricoprirà ad interim il ruolo di Direttore dell’Ospedale di Velletri

Sarà Ciriaco Consolante Direttore Sanitario dell’ospedale di Anzio a ricoprire a interim il ruolo di Direttore sanitario dell’Ospedale di Velletri. Un incarico rimasto vacante dopo l’arresto di Felicetto Angelini sindaco di Artena e anche Direttore Sanitario della nuova Rsa di Genzano.

L’arresto avvenuto tre giorni è stato compiuto dai Carabinieri della Compagnia di Colleferro faceva emergere una pluralità di condotte delittuose integranti i delitti di concussione, tentata concussione, falsità ideologica (in relazione all’approvazione del bilancio di previsione del Comune di Artena per gli anni 2018-2020), turbata libertà del procedimento di scelta del contraente e plurimi abusi d’ufficio.

In bocca al lupo a Ciriaco Consolante per il nuovo ruolo nell’ospedale di Velletri, che era già accomunato a quello di Anzio per la chiusura dei reparti di Ostetricia e Ginecologia.