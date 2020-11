Questa mattina, con la trasmissione dell’istanza alla Regione Lazio, corredata da tutta la documentazione necessaria, il Comune di Anzio, ha avviato l’iter per istituire, nell’area marina antistante la Riserva Naturale di Tor Caldara, un Sito d’Interesse Comunitario.​ Si tratta di un primo importante passo per la tutela dell’area marina e del suo habitat naturalistico, nell’unica Città Bandiera Blu e Bandiera Verde del litorale romano.​

“La direttiva Habitat, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali, della flora e della fauna selvatiche, approvata nel 1992 dalla Commissione Europea, – scrive il Sindaco De Angelis nell’istanza inviata in Regione – ha lo scopo di promuovere il mantenimento della biodiversità, mediante la conservazione nel territorio europeo. Sotto la falesia, presente nella Riserva naturale, ha origine una emergenza rocciosa che si spinge in mare degradando lentamente, con la presenza di un particolare habitat marino, costituito da vere e proprie scogliere, di , sicuramente da proteggere come aree speciali di conservazione. L’istituzione del SIC nell’area marina di Tor Caldara, per la tutela di un prezioso tratto di mare, è il primo passo di un percorso dell’Amministrazione, avviato in positiva collaborazione con l’arch. Renzo Mastracci, delegato da Legambiente e con il biologo, Claudio Brinati, autore della relazione preliminare che abbiamo allegato all’istanza. Ringrazio entrambi – conclude il Sindaco, Candido De Angelis – per il professionale lavoro svolto per la Città e per la tutela di un’area marina di grande pregio naturalistico”.

L’area marina di Tor Caldara, interessata dall’iter per l’istituzione del SIC, è pari a circa 30 ettari che, in futuro, potrà essere maggiormente tutelata, con l’introduzione di alcuni divieti e nuovi obblighi per il soggetto gestore.