Anzio. Domenica 8, nuovo appuntamento per il Retake allo Zodiaco

Dopo la pulizia straordinaria dello scorso 17 ottobre un nuovo appuntamento con il Retake. In data 8 novembre, dalle ore 9.00 alle 12.00, Retake Nettuno con Orto-26 di Lido dei Pini insieme ad altri volontari si riuniranno nel Quartiere Zodiaco per continuare l’opera di bonifica già iniziata in Via dell’Acquario incrocio via Saturno, il tutto si svolgerà nel pieno rispetto delle regole Anticovid. Una lodevole iniziativa, tesa a ripulire dal degrado un quartiere problematico, spesso dimenticato dall’amministrazione comunale.