Lavori in corso allo Zodiaco e Lavinio stazione. Completato il manto in via Lombardia

Ad Anzio in queste ore è stato completato il manto stradale lungo Via Lombardia, ad Anzio Colonia, nel tratto compreso tra Via Bergamo e Via Vespucci; inoltre è in fase di completamento il primo lotto funzionale degli interventi al Quartiere Zodiaco, a Lavinio Stazione, con il rifacimento del manto stradale tra l’ingresso di Via della Fonderia e Via del Leone.

I lavori in corso si aggiungono ai numerosi cantieri aperti, in questi giorni, sul territorio comunale, per la sistemazione delle strade, della segnaletica, della pubblica illuminazione, dei marciapiedi, delle scuole e per il miglioramento della viabilità al centro cittadino. Tra le opere, messe in cantiere anche il restyling integrale di Via Paolini e della storica Riviera Mallozzi, “nuovo salotto a cielo aperto della Città di Anzio per l’estate 2021”.

“Insieme a queste opere importanti ed agli innumerevoli cantieri aperti su tutto il territorio comunale, – afferma il Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Danilo Fontana – domani sarà firmato il contratto per l’inizio dei lavori relativi alle condotte piovane ed ai nuovi marciapiedi di Viale Severiano. A breve, ultimato l’intervento dell’Enel Gas, sarà realizzato il nuovo manto stradale lungo Via della Fonderia e nelle altre vie di Lavinio Stazione. Inoltre, – conclude il Vicesindaco Fontana – nei prossimi giorni, sarà realizzata la nuova rotatoria di Anzio Colonia, con la sistemazione del manto stradale circostante”.