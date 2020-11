Anzio. I Volontari del Retake tornati in azione per ripulire lo Zodiaco

Questa mattina domenica 8 novembre Retake Nettuno – con ORTO-26 di Lido dei Pini, Il Progetto- Comitato, hanno continuato la bonifica su via dell’Acquario nel quartiere Zodiaco. Ancora una volta i grandi assenti sono stati gli abitanti del quartiere stesso; Finchè non ci rendiamo conto che dobbiamo essere noi cittadini ad avere senso civico a tenere pulito davanti alle nostre case, essere coesi nel dare buoni esempi è inutile fare i leoni da tastiera chiedendo alle amministrazioni di fare interventi straordinari tutti i giorni ,tramite i social, e poi non fare nulla in difesa del nostro territorio e del nostro pianeta.