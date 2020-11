Nettuno. L’Assessore Mauro risponde a Mancini: le aree verdi e le spiagge sono a disposizione di tutti

Vorrei comunicare a tutti i cittadini, alle Associazioni sportive di Nettuno e anche al consigliere Daniele Mancini – che ha chiesto al Comune di mettere le aree verdi comunali a disposizione delle palestre chiuse dal Covid -, che le aree verdi del comune di Nettuno, ma anche le spiagge, sono a disposizione di tutti: famiglie, ciclisti, runner, sportivi, Associazioni e anche palestre durante gli orari permessi dal Dpcm del Governo e secondo le modalità di prevenzione del covid 19.

Non c’è alcuna necessità di regolamentazione, né tanto meno di concessione degli spazi che sono a disposizione di tutti e in misura tale da non richiedere turnazione. Invito come sempre i cittadini, molti dei quali già utilizzano le spiagge, i parchi e i boschi per l’attività sportiva, ad osservare il distanziamento sociale e la massima prudenza per contribuire a bloccare la diffusione del virus.

Siamo comunque a disposizione del consigliere Mancini e di tutti i consiglieri comunali, per condividere dei progetti che possano essere di supporto all’attività sportiva in questo momento di crisi.

L’assessore allo Sport, turismo e spettacolo Alessandro Mauro