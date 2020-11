Anzio. Solidarietà alla Polizia Locale dalla RSU del Comune

“La RSU del Comune di Anzio esprime solidarietà ai colleghi della Polizia Locale per i fatti avvenuti in data 09 Novembre u. s.” Questo scrivono i rappresentati dei lavoratori del Comune neroniano, dopo i noti fatti che hanno visto coinvolti i Vigili e l’ormai ex assessore Pino Ranucci, che si era buttato sotto l’auto della Polizia per protesta contro i controlli alla sua palestra ad Anzio 2. Il video dove si vedeva Ranucci bloccare l’auto di servizio della P.L. era stato diffuso suoi social dallo stesso assessore, diffuso poi ache dai quotidiani nazionali.