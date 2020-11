Anzio si illumina di bianco

La Città di Anzio aderisce alla Giornata Mondiale dei Poveri ed alla Giornata per la prevenzione del Cancro al Polmone. L’Assessore Velia Fontana: “La fontana di Piazza Pia ed il Monumento di Papa Innocenzo XII illuminati di bianco. #tendilatuamanoalpovero , grazie alla nostra Caritas ed a tutto il mondo del volontariato”

“Ad Anzio, da questa sera, in occasione della Giornata per la sensibilizzazione della prevenzione del Cancro al Polmone e della Giornata Mondiale dei Poveri, di domenica 15 novembre, voluta da Papa Francesco, la fontana di Piazza Pia ed il Monumento in onore di Papa Innocenzo XII, saranno illuminati di bianco”.

Lo comunica l’Assessore alle politiche sociali del Comune di Anzio, Velia Fontana, in riferimento alla campagna nazionale “Illumina Novembre”, che ha lo scopo di sensibilizzare sulla drammatica realtà del cancro al polmone, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica su una malattia di cui si parla ancora troppo poco. In questo periodo di emergenza sanitaria, più che in passato, è importante maturare la consapevolezza sul cancro del polmone, con tutti i presidi ospedalieri impegnati contro il coronavirus e con gli accertamenti medici sulla patologia che sembrerebbero in fase di rallentamento.

Nella giornata di ieri, l’Ufficio Comunale alla Pubblica Illuminazione, con la consueta professionalità, ha ultimato l”intervento tecnico per l’illuminazione della fontana di Piazza Pia e del Monumento di Papa Innocenzo XII.

“Ad Anzio, insieme alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del cancro al polmone, – prosegue l’Assessore Velia Fontana – con la pandemia in corso e con l’emergenza economica di tante famiglie, abbiamo voluto dare seguito al messaggio di Papa Francesco, adottando lo slogan #tendilatuamanoalpovero ed, aggiungo io, avvicinandoci tutti alla nostra Caritas ed all’opera di tanti volontari, attivi nelle varie Associazioni del territorio, che, affiancandosi al grande lavoro del nostro Comune su queste tematiche, contribuiscono tutti i giorni a migliorare la vita di tanti nostri concittadini”.