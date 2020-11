Anzio, maltempo uno scarico d’acqua minaccia le case

Ad Anzio, le case a ridosso del mare sulla via Ardeatina sono a rischio. L’intensa pioggia di oggi ha sovraccaricato d’acqua uno scarico poco dopo lo stabilimento Lido Garda che continua a versare centinaia di litri d’acqua senza sosta. Un problema che ha già fatto danni agli stabili limitrofi portando al crollo della parete perimetrale delle due proprietà a confine con lo scarico. Viene da chiedersi quale sia l’origine di quelle acque e se quella portata di scarico metta a repentaglio sia la sicurezza delle abitazioni che del marciapiede pedonale appena rifatto. L’anno scorso era già crollata e interdetta la discesa a mare confinante con l’abitazione. Il comune ha appaltato i lavori per predisporre una vasca di calma ma per ora non si vede nulla e l’acqua sta danneggiando con infiltrazioni l’abitazione. Nulla di nuovo quindi a pochi passi dal mare.