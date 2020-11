Anzio. ApA: il clima politico ad Anzio è diventato più irrespirabile che mai

Le dimissioni di Giuseppe Ranucci erano un atto dovuto. Guai però a pensare che abbiano risolto ogni problema e che adesso sia tutto a posto. Nelle ultime settimane il clima politico ad Anzio è diventato più irrespirabile che mai. Questa vicenda è avvolta nel silenzio più totale delle autorità cittadine tirate in ballo dall’ex-assessore, Sindaco in testa, e segue di pochi giorni le altrettanto pesanti dichiarazioni del Sindaco stesso sulle “infinite vie della politica” che avrebbero impedito il sacrosanto invio di una Commissione d’accesso ad Anzio. Parole di una gravità incredibile che rendono evidente ancora una volta quanto Anzio abbia bisogno di interventi decisi da parte delle autorità competenti. Per questo abbiamo chiesto alla Senatrice Loredana De Petris di presentare un’interrogazione al Ministro degli Interni per fare chiarezza su quella vicenda.

Le insinuazioni del Sindaco, le accuse scomposte dell’ex-assessore, i voltafaccia, le interminabili lotte fra bande per questa o quella poltrona sono tutti sintomi di una crisi politica che si trascina avanti da decenni e che non permette alla Città di vivere come meriterebbe e che in questi giorni difficili diventa ancora più pesante da sopportare.

Siamo ancora convinti che sia assolutamente necessario fare luce e scavare su quanto avvenuto a Villa Sarsina e dintorni negli ultimi anni. Speriamo che la Prefettura e le altre autorità competenti se ne accorgano ed agiscano di conseguenza.

Il Direttivo di Alternativa per Anzio